Tommasi benedice il nuovo corso giallorosso | Gasperini allenatore ideale per la Roma ma servirà connessione con la squadra VIDEO

Tommasi benedice il nuovo corso giallorosso, evidenziando Gasperini come l’allenatore ideale per la Roma. Sul palco di Operazione Nostalgia, l’ex capitano ha dimostrato come passione e lucidità possano ancora guidare la squadra verso nuovi traguardi, sottolineando l’importanza di una connessione autentica tra tecnici e giocatori. La serata ha rafforzato il legame tra passato e presente, lasciando intendere che un futuro brillante è possibile se si uniscono esperienza e visione.

Un palco d’eccezione, un protagonista di ieri che non ha mai smesso di guardare alla Roma con affetto e lucidità. Damiano Tommasi, ex colonna del centrocampo giallorosso e oggi sindaco di Verona, è stato tra i volti più applauditi della serata Operazione Nostalgia, andata in scena allo stadio Romeo Menti. Un evento che ha riunito alcune delle leggende della Serie A, ma che ha offerto anche spunti attuali, soprattutto quando l’ex numero 17 è tornato a parlare della squadra che lo consacrò campione d’Italia nel 2001. “Gasperini a Roma? Ambiente perfetto per un tecnico passionale come lui”. Poco prima del calcio d’inizio della partita delle leggende, Tommasi si è concesso ai microfoni di Sportitalia per dire la sua sulla nuova avventura romanista targata Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

