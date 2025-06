Tom Cruise rimprovera Michael Cera per aver parlato durante una ripresa | il curioso episodio sul set

Durante le riprese dello sketch agli MTV Movie Awards 2010, Michael Cera ha condiviso un aneddoto sorprendente: il rimprovero di Tom Cruise per aver parlato troppo. L’attore, noto per la sua precisione maniacale e il controllo sui set, si è distinto ancora una volta per il suo atteggiamento professionale, anche in contesti più leggeri. Questo episodio dimostra come anche le star più preparate possano trovarsi in situazioni impreviste, rendendo il dietro le quinte sempre affascinante.

Michael Cera, attualmente protagonista de La trama fenicia, ha raccontato un aneddoto surreale con Tom Cruise sul set di uno sketch degli MTV Movie Awards 2010. Tom Cruise è noto per la sua precisione e per il controllo che mantiene sui set in cui lavora, anche quando si tratta di progetti più leggeri e destinati all'intrattenimento. Michael Cera, oggi al cinema con La trama fenicia di Wes Anderson, ha recentemente ricordato un curioso episodio vissuto in prima persona durante le riprese di uno sketch per gli MTV Movie Awards del 2010. L'aneddoto di Michael Cera In quell'occasione, Cruise era tornato a interpretare Les Grossman, il famoso e irriverente agente cinematografico che aveva conquistato il pubblico in Tropic Thunder. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tom Cruise rimprovera Michael Cera per aver parlato durante una ripresa: il curioso episodio sul set

