Toldo non ha dubbi su Chivu | Sicuramente un ottimo allenatore anche se…

Francesco Toldo non ha dubbi: Cristian Chivu è un ottimo allenatore, capace di guidare l’Inter con determinazione e talento. Dopo le prime sfide e le polemiche, il suo operato nel Mondiale per Club sta dimostrando le sue qualità e la sua crescita come tecnico. Il futuro nerazzurro potrebbe essere nelle mani di un allenatore promettente, e Toldo vede in Chivu una figura di grande potenziale. La sua esperienza e visione tattica lasciano ben sperare...

Francesco Toldo ha rilasciato alcune dichiarazioni sul neo allenatore dell’Inter Cristian Chivu. Le sue parole ai microfoni di Corriere dello Sport. Cristian Chivu sta pian piano guadagnando consensi sulla panchina dell’ Inter. Dopo le polemiche che hanno seguito la sua nomina di nuovo allenatore nerazzurro, il rumeno sta mettendo in mostra le sue qualità nel Mondiale per Club. L’ex portiere meneghino Francesco Toldo ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’ex Parma. Le sue parole a Corriere dello Sport. CHIVU – «Certamente è un ottimo allenatore, anche se ha l’esperienza da giovane. Credo che abbia il talento e le qualità per allenare l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Toldo non ha dubbi su Chivu: «Sicuramente un ottimo allenatore, anche se…»

In questa notizia si parla di: chivu - toldo - allenatore - dubbi

Toldo: «L’Inter resta grande anche dopo la finale. Chivu ha talento!» - Francesco Toldo, ospite alla tappa di Vicenza di ‘Operazione Nostalgia’, riflette sul calcio di ieri e di oggi con entusiasmo e profonde analisi.

Inzaghi, parole d’amore per l’Al Hilal L’ex tecnico nerazzurro, nella conferenza stampa di vigilia della sfida al Real Madrid, ha spiegato così la scelta dell’Al Hilal: “L’anno scorso, Jorge Jesus era l’allenatore dell’Al Hilal, e la squadra aveva giocatori eccelle Vai su Facebook

Chivu torna all'Inter da allenatore: cosa fanno oggi i giocatori del triplete del 2010; Real, via anche Emerson Arrivano Saviola e Toldo; Toldo sicuro su Chivu: «Un ottimo allenatore, anche se...».

Toldo: "Anche se seconda in Champions League, l'Inter rimane una grande squadra e società. Chivu ha talento" - Intervenuto a margine dell`evento Operazione Nostalgia che si è tenuto al Romeo Menti di Vicenza, Francesco Toldo, ex portiere di Inter e Fiorentina, ha parlato. Secondo calciomercato.com

L'Inter ha scelto il nuovo allenatore, Marotta spinge forte per Chivu - MSN - Dopo il no del Como e di Fabregas, la società nerazzurra ha virato sul tecnico che ha salvato il Parma all'ultima giornata. Segnala msn.com