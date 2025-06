Titoli regionali in via Respighi

L’atletica torna a splendere a Pesaro con il terzo di sei appuntamenti regionali in via Respighi, un evento che ha visto protagonisti giovani promesse e juniores. Grazie alla straordinaria organizzazione della Pesaro Athletic Field, questa manifestazione ha attirato atleti da tutta la regione e oltre, rafforzando il ruolo di Pesaro come capitale dell’atletica regionale e dimostrando quanto lo sport possa unire e motivare. La passione è il vero vincitore di questa giornata entusiasmante.

L’atletica è tornata ad animare l’impianto di via Respighi, terzo appuntamento dei sei che la Fidal regionale ha voluto affidare a Pesaro grazie alle capacità organizzative e al grande lavoro svolto sul territorio dalla locale società di atletica Pesaro Athletic Field. Sono stati assegnati i titoli regionali promesse ed juniores e la manifestazione ha visto la partecipazione di atleti di tutta la regione ma anche di atleti di regioni limitrofe; unica nota dolente l’assegnazione in alcune gare, soprattutto nel mezzofondo maschile,di titoli in gare dove vi era un solo concorrente iscritto. Comunque l’iniziativa ha potuto avere in pista atlete ed atleti di ottimo livello che in questo periodo sono alla ricerca dei vari minimi per poter partecipare ai campionati Italiani di categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Titoli regionali in via Respighi

