Tim respinge le accuse di Enav | scontro sulle responsabilità del blackout radar negli aeroporti del Nord

Il blackout radar negli aeroporti del Nord ha acceso un acceso scontro tra TIM ed ENAV, con accuse e difese che si rincorrono. Mentre la società pubblica sostiene di aver subito un guasto, TIM respinge ogni responsabilità , dichiarandosi "estranea" al malfunzionamento. La vera causa dell’interruzione rimane un mistero, ma la vicenda mette in discussione le responsabilità e le criticità del sistema di controllo del traffico aereo.

Per il guasto al Centro di controllo d’area di Milano che ha provocato un “blackout” nei cieli del Nord-Ovest è partito lo scaricabarile di responsabilitĂ . Enav accusa di Tim, ma il colosso della telefonia ha risposto alla societĂ pubblica che controlla il traffico aereo dicendosi “estranea” al mancato funzionamento del radar di Linate. Tutto si gioca attorno al motivo per il quale la trasmissione è andata in totale down, nonostante l’infrastruttura prevedesse dei sistemi ridondanti, cioè una “replica” dei dati su canali diversi e paralleli in grado di sopperire al mancato funzionamento di uno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it