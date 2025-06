Tik Tok è salvo Trump annuncia nuovi compratori | Sono persone molto ricche

In un clima di suspense e attesa, il mondo si interroga sulle nuove sorti di TikTok, ora salvato grazie all’annuncio di Trump riguardo a potenti potenziali acquirenti. Chi sono queste persone molto ricche che potrebbero cambiare le sorti del social? Anche se l’identità rimane un mistero, l’attesa si prolunga di due settimane, lasciando aperto lo scenario di un possibile colpo di scena nel mercato digitale.

Al momento non si hanno certezze sull'identità di questo fantomatico compratore, ma il Tycoon ha chiarito che la risposta sarà data non prima di due settimane.

