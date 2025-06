Thuram recuperato ma è allarme Pio Esposito | problema muscolare per l' attaccante

Ottimismo per Thuram, tornato in gruppo e pronto a scendere in campo con il Fluminense, mentre Pio Esposito affronta un problema muscolare che mette in dubbio la sua presenza agli ottavi. La sfida si fa sempre più avvincente: chi riuscirà a superare gli ostacoli e a brillare sul grande palcoscenico? Resta con noi per scoprire gli aggiornamenti più recenti sulla loro avventura!

Il francese si è allenato con il gruppo e con il Fluminense ci sarà , mentre il giovane attaccante dovrà sottoporsi ad accertamenti ed è in dubbio per gli ottavi.

