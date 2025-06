Thuram Inter recupera per la Fluminense? Arriva il responso definitivo

L’attesa cresce intorno alle sorti di Thuram Inter e alla sua presenza contro il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Dopo un allenamento ricco di tensione, si attendeva il responso definitivo sulle condizioni dell’attaccante francese Simone Inzaghi. Tuttavia, brutte notizie arrivano anche da casa Inter: durante la sessione, Francesco Pio Esposito si è fermato a causa di un infortunio muscolare, lasciando incerte le scelte della squadra. La sfida si avvicina, e ogni dettaglio fa la differenza.

Thuram Inter, l'attaccante francese di Simone Inzaghi recupera per il match contro la Fluminense? Ecco arrivare il responso sulle condizioni. Brutte notizie per l' Inter in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense: durante l'allenamento di ieri, il giovane attaccante Francesco Pio Esposito si è fermato a causa di un infortunio muscolare. Esposito, che proprio ieri ha compiuto 20 anni, ha accusato un affaticamento che mette a rischio la sua presenza per la partita di domani. Il club ha prontamente effettuato degli accertamenti medici per capire l'entità del problema e solo i risultati dell'esame definiranno se il giovane talento potrà scendere in campo.