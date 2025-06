Thomas Ceccon svela il piano | A Los Angeles 2028 i 200 dorso

Thomas Ceccon svela il suo ambizioso piano per Los Angeles 2028, puntando a dominare i 200 dorso con un progetto studiato nei dettagli e frutto di mesi di allenamenti intensi in Australia. Dopo aver migliorato il record italiano a 1:55.71 e conquistato la qualificazione ai Mondiali di Singapore, l’azzurro si prepara a stupire ancora di più. La sua determinazione promette di scrivere nuove pagine di storia...

Thomas Ceccon ha lasciato la piscina del Foro Italico a Roma, teatro delle sfide nell'edizione 2025 del Trofeo Settecolli, con l'idea di avere sensazioni migliori nei 200 dorso che nei 100. Il lavoro svolto anche in Australia in questi mesi sulla doppia distanza l'ha messo nelle condizioni di migliorare il primato italiano e portarlo a 1:55.71, qualificandolo ai Mondiali a Singapore (27 agosto-3 agosto), ma nello stesso tempo avendo meno spunto in termini di velocitĂ pura. Per questo, in vista della rassegna iridata, il campione vicentino ha le idee molto chiare e lo si è compreso anche dalle dichiarazioni posteriori alla sua vittoria nel meeting romano sulle quattro vasche del dorso in 1:56.