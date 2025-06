Thomas Castellucci morto a 19 anni in auto Il grido d' allarme dell' Associazione familiari e vittime della strada

Thomas Castellucci, appena 19 anni, avrebbe spento le candeline il prossimo 1 luglio, ma il destino ha scritto un’altra storia. La sua vita si è spezzata in una tragica uscita di strada a Cisterna, suscitando un’ondata di dolore e preoccupazione tra familiari e associazioni. L’incidente, avvenuto in via Nettuno, ha acceso il grido d’allarme sull’importanza della sicurezza stradale. Una tragedia che evidenzia quanto siano urgenti interventi per prevenire simili drammi.

Avrebbe compiuto 19 anni martedì prossimo, 1 luglio. La vita di Thomas Castellucci si è invece fermata su una strada di Cisterna, in via Nettuno, dove ha perso il controllo della sua auto, una C3, sfondando la recinzione di un'abitazione privata e finendo contro un albero.

Thomas Castellucci, Cisterna piange il 19enne morto in un incidente - Troppo giovane per lasciare questa vita troppo presto. Thomas Castellucci, il ragazzo di appena 19 anni che avrebbe festeggiato il compleanno tra pochi giorni, ci lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva.

Incidente mortale in via Nettuno, subito dopo l'incrocio con via Santa Maria Goretti, in zona Olmobello, nel comune di Cisterna di Latina.

