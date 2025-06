Il mondo è suono: un viaggio tra musica, spiritualità e scienza che ci invita a riscoprire l’armonia invisibile che collega tutte le cose. Ispirato da “The World Is Sound” di Joachim-Ernst Berendt, questo progetto esplora come le vibrazioni universali plasmino la nostra coscienza e il paesaggio culturale globale. Pronti a immergervi in un’esperienza sensoriale e spirituale senza confini?

Il titolo del progetto fa riferimento a The World Is Sound: Nada Brahma: Music and the Landscape of Consciousness di Joachim-Ernst Berendt, che coniò, ancora nello scorso secolo il termine World Music, non solo nell’accezione di incontro di culture, ma anche come incrocio di spiritualità, scienze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it