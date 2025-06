The Wallà 2025 | Alicè inaugura la nuova stagione del museo di street art a cielo aperto in Veneto

Il Veneto si prepara ad accogliere con entusiasmo la nuova stagione di The Wall224 2025, il celebre progetto di street art a cielo aperto. Dopo il successo del Wonderwallà Festival e dell'iconico murale dedicato al Piccolo Principe, il borgo trevigiano torna a trasformarsi in un museo vivo di creatività urbana. A inaugurare questa entusiasmante apertura è Alice Pasquini, alias Alicè, tra le artiste più influenti nel panorama contemporaneo, pronta a lasciare un'impronta indelebile.

