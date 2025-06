The Strangers - Capitolo 2 | è arrivato il trailer ufficiale del nuovo film della saga slasher

Il mistero e il brivido tornano a infiammare la scena horror con il trailer ufficiale di "The Strangers - Capitolo 2". Dopo aver superato le terribili prove del passato, Madelaine Petsch si prepara a fronteggiare nuovamente i sadici assassini mascherati. La suspense cresce: riuscirà la protagonista a sopravvivere ancora una volta? Scopriamolo insieme in questo adrenalinico trailer che promette un sequel da brivido.

Sopravvissuta agli eventi del film precedente, Madelaine Petsch dovr√† nuovamente cercare di rimanere viva quando i sadici killer mascherati tornano a bussare alla sua porta. Ecco il primo trailer ufficiale di The Strangers - Capitolo 2. 🔗 Leggi su Comingsoon.it ¬© Comingsoon.it - The Strangers - Capitolo 2: √® arrivato il trailer ufficiale del nuovo film della saga slasher

