The Odyssey | svelato il primo poster epico del kolossal di Christopher Nolan

Il colossal di Christopher Nolan sta per trasportarci in un'epica avventura tra mito e realtà. Il primo poster ufficiale di "The Odyssey" promette un viaggio spettacolare, con la potente tagline "Defy the Gods". Questa immagine esclusiva accende l’attesa per un film che sfida i confini della narrazione epica, lasciandoci curiosi di scoprire come Nolan reinterpretarà il leggendario poema di Omero. La grande avventura sta per cominciare—restate sintonizzati!

È stato diffuso online il primo poster ufficiale di The Odyssey, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, che promette un viaggio spettacolare tra mito e avventura. Nel poster campeggia la tagline "Defy the Gods". È stato finalmente svelato il primo poster ufficiale di The Odyssey, la nuova epopea cinematografica firmata da Christopher Nolan e ispirata al celebre poema di Omero. L'immagine, diffusa in esclusiva, porta la tagline "Defy the Gods", ovvero "Sfida gli Dei", anticipando chiaramente il tono epico e l'atmosfera carica di tensione che caratterizzeranno il film. Secondo quanto riportato da alcune fonti vicine alla produzione, un primo teaser ufficiale della durata di circa 30 secondi dovrebbe essere allegato alle proiezioni di Jurassic.

