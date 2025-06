The Jackal conducono Gli Scatenati su Rai 2

Il mondo dello spettacolo si infiamma con l’arrivo dei The Jackal a Rai 2, questa volta in veste di conduttori insieme a Ciro Priello e Fabio Balsamo. Una scelta sorprendente che conferma il loro talento versatile, ma anche un pizzico di imprevedibilità tipica del gruppo. Con Aurora Leone e Fru pronti a portare energia e comicità, ci aspetta un nuovo capitolo televisivo imperdibile. La domanda ora è: cosa ci riserva questa avventura?

Evidentemente, due non bastavano più, perché ora sono in quattro. Ciro Priello e Fabio Balsamo, già conduttori di The Floor su Rai 2, verranno raggiunti sul Servizio Pubblico dai colleghi prezzemolini The Jackal, Aurora Leone e Fru, già conduttori di Italia's Got Talent su Disney+. Una mossa incomprensibile – come tutte quelle che vedono The Jackal coinvolti in TV – grazie alla quale ci ritroveremo (e potevamo anche farne a meno) l'intero gruppo per la prima volta alla conduzione di un programma. Da novembre, infatti, i The Jackal presenteranno Gli Scatenati, show in onda in prima serata su Rai 2.

