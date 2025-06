The Girl that can’t get a Girlfriend – Amore a senso unico

Scoprire l’amore può essere una sfida ancora più grande per chi è introverso e un po’ impacciato nelle relazioni. Mieri Hiranishi, autrice di "The Girl that can’t get a Girlfriend," ci guida con ironia e sincerità tra delusioni e speranze, offrendoci uno sguardo autentico nel suo percorso di crescita nel mondo lesbico. Un viaggio emozionante che mostra come, nonostante le difficoltà, il cuore desidera sempre trovare la propria strada verso l’amore vero.

Quanto può essere difficile trovare l’amore per una persona introversa e imbranata a relazionarsi con le altre persone? Lo racconta Mieri Hiranishi nel volume unico The Girl that can’t get a Girlfriend, manga-memoir edito da Planet Manga dove l’autrice parla delle sue esperienze e delusioni amorose. Il tutto con simpatia e divertimento, accompagnandoci anche nel mondo lesbico e nel suo percorso di crescita con diverse difficoltà ma anche messaggi positivi. Ecco la nostra recensione di questo volume. The Girl that can’t get a Girlfriend – Miei Hiranishi; Planet Manga Somebody to love. Mieri è la nostra protagonista, una ragazza giapponese che vive negli USA per studiare, ma soprattutto è in cerca dell’amore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Girl that can’t get a Girlfriend – Amore a senso unico

In questa notizia si parla di:

