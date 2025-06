The Family anticipazioni da lunedì 30 giugno a sabato 5 luglio 2025 | il gran finale

Prepariamoci a un finale mozzafiato per la famiglia di Canale 5! Dall’1 al 5 luglio 2025, i telespettatori vivranno emozioni intense tra rivelazioni sorprendenti e colpi di scena che cambieranno per sempre le sorti di Aslan Soykan e Devin Akin. La conclusione di "The Family" segnerà una svolta profonda nelle loro vite, culminando nella nascita del loro tanto desiderato bambino. Ecco tutte le anticipazioni che non puoi perdere…

E' giunto il momento per i telespettatori di Canale 5 di salutare Aslan Soykan e Devin Akin, i protagonisti di The Family. Nei prossimi giorni, si concluderà infatti la dizi turca, tra morti eccellenti e diversi colpi di scena che porteranno Aslan e Devin a cambiare, per sempre, il loro stile di vita anche per via della nascita del loro tanto desiderato bambino. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Questa settimana, la dizi turca è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 ed il sabato alle 14.40. Ecco le anticipazioni The Family: anticipazioni da lunedì 30 giugno a sabato 5 luglio 2025.

