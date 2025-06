The Family Anticipazioni 30 giugno 2025 | Ceyrek ricoverato ma è pronto ad attaccare

Le anticipazioni di "The Family" del 30 giugno 2025 promettono tensione alle stelle. Ceyrek, gravemente ustionato e ricoverato, non molla la presa: la sua mente è già proiettata verso la vendetta. Tra drammi e colpi di scena, cosa ci riserverà questa nuova puntata? Scopriamo insieme come il suo spirito di vendetta possa cambiare le sorti della famiglia, portando alla luce segreti inaspettati.

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 30 giugno 2025 su Canale 5: Ceyrek riporta delle gravi ustioni, quindi viene ricoverato in ospedale. Tuttavia, anche in queste condizioni, pensa soltanto a mettere in atto la sua vendetta. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Family Anticipazioni 30 giugno 2025: Ceyrek ricoverato, ma è pronto ad attaccare...

In questa notizia si parla di: family - anticipazioni - giugno - ceyrek

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

Colpi di scena e vendetta: il finale imperdibile di The Family in arrivo su Canale 5 La soap opera turca "The Family" sta per concludersi con un finale che promette emozioni forti e colpi di scena! Dal 30 giugno al 6 luglio 2025 su Canale 5, gli spettatori vivran Vai su Facebook

The Family Anticipazioni 30 giugno 2025: Ceyrek ricoverato, ma è pronto ad attaccare...; Anticipazioni The Family 30 giugno: muore davanti a tutti; “The Family”, le trame dal 23 al 29 giugno 2025.

Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 giugno 2025 - Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 29 giugno 2025, le prime due su Canale 5 e l'ult ... Riporta msn.com

The Family Anticipazioni 29 giugno 2025: Aslan e Cihan all'attacco. Ecco il loro piano... - Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 giugno 2025 alle 14:35, Aslan e Devin prendono parte ad un corso preparto, durante ... Secondo msn.com