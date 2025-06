The End recensione | se un musical sull' apocalisse diventa lo specchio di oggi

"Se un musical sull'apocalisse diventa lo specchio di oggi, allora 'The End' di Joshua Oppenheimer è un capolavoro che ci invita a riflettere sulla nostra realtà. Con un cast stellare e una narrazione che mescola musica e distopia, il film apre uno squarcio sul nostro presente, rivelando le profonde connessioni tra arte, universo e coscienza collettiva. In sala dal 3 luglio, preparatevi a un'esperienza che cambierà il vostro modo di vedere il mondo."

Per il suo primo film di finzione Joshua Oppenheimer sceglie una storia a metà tra musica e distopia, con un grande cast: Tilda Swinton, George MacKay e Michael Shannon. In sala dal 3 luglio. Si dice spesso che gli artisti siano in comunicazione con l'universo in modo profondo e misterioso, a una frequenza sconosciuta ai più. Probabilmente è vero: la scienza ha provato che esistono i neuroni specchio, che permettono di sintonizzarsi con la mente degli altri. Ma i musicisti, gli scrittori, i registi sembrano andare ancora oltre, riuscendo spesso a prevedere il futuro. È il caso di Joshua Oppenheimer, che, dopo diversi documentari, tra cui The Act of Killing - L'atto di uccidere (2012) e The Look of Silence (2014), per il suo primo film di finzione, The End, ha deciso un genere .