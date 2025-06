Thailandia una telefonata compromettente ed è crisi nazionale

In Thailandia, una telefonata compromettente tra la premier Paetongtarn Shinawatra e l'ex leader cambogiano Hun Sen ha scatenato una crisi senza precedenti. La rivelazione del contenuto ha acceso le piazze, alimentando tensioni politiche e richieste di dimissioni. La questione si intreccia con il passaggio di potere a Hun Sen Jr, rischiando di destabilizzare ulteriormente un paese già in tumulto. La situazione resta caldissima, lasciando il futuro della Thailandia appeso a un filo.

La premier thailandese Paetongtarn Shinawatra è ancora sotto pressione per una telefonata compromettente con l’ex leader della Cambogia. Il contenuto è stato reso pubblico e da giorni i cittadini sono in piazza per chiederne le dimissioni. La telefonata incriminata. Paetongtarn ha parlato al telefono il 15 giugno con Hun Sen, ex premier cambogiano rimasto al potere per più di trent’anni, fino al 2023. Oggi ne ha preso il posto il figlio Hun Manet. Durante il colloquio – che doveva restare riservato – hanno discusso della contesa di confine fra i rispettivi Paesi, aggravata dalla morte a maggio di un soldato cambogiano in uno scontro. 🔗 Leggi su Follow.it