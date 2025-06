THAEO torna con il nuovo singolo Campo di Papaveri | un ricordo immaginato che profuma d’amore mai vissuto

Thaeo torna con il suo nuovo singolo “Campo di Papaveri”, un ricordo immaginato che profuma d’amore mai vissuto. Dopo il successo dell’EP “Adesso tutto sa di te”, il giovane cantautore si apre a una nuova tappa del suo viaggio intimo e poetico, portando ascoltatori tra sogno, infanzia e nostalgia. Un’opera che conferma la sua sensibilità unica nella scena indie-pop italiana, lasciando emergere emozioni profonde e ricordi nascosti. Un viaggio da non perdere.

Dopo l’EP d’esordio “Adesso tutto sa di te”, THAEO pubblica “Campo di Papaveri”, il suo nuovo singolo fuori oggi su tutte le piattaforme digitali per INRI Records Metatron. Il brano segna una nuova tappa del percorso intimo e poetico del giovane cantautore, che continua a distinguersi nella scena indie-pop italiana per la sensibilità e la forza evocativa della sua scrittura. “Campo di Papaveri”: il nuovo singolo di THAEO tra sogno, infanzia e nostalgia. “Ci rivedi ancora in quel campo di papaveri? Mangiavamo tutti i semi di quei fiori ancora chiusi” Con queste parole si apre “Campo di Papaveri”, un brano che racconta l’incontro tra la delicatezza dell’infanzia e la nostalgia di un amore che forse non è mai esistito. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com