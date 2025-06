TFA sostegno X ciclo | il 2024 25 vale come anno di servizio il titolo di studio deve essere in possesso entro la data di scadenza della domanda

Se sei interessato al TFA sostegno per il ciclo 2024/25, sappi che questa esperienza verrà riconosciuta come anno di servizio. Tuttavia, è fondamentale possedere il titolo di studio richiesto entro la data di scadenza della domanda. Scopri tutte le ultime novità e chiarimenti su requisiti, titoli di accesso e servizi, per affrontare con sicurezza questa importante fase di formazione e carriera. Restiamo aggiornati insieme!

TFA sostegno X ciclo bandito dal MUR ai sensi del dm n. 436 del 26 giugno 2025: chiarimenti su titoli di accesso e servizi sia per l'accesso che per i titoli culturali. L'articolo TFA sostegno X ciclo: il 202425 vale come anno di servizio, il titolo di studio deve essere in possesso entro la data di scadenza della domanda . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sostegno - ciclo - essere - vale

Tfa Sostegno IX ciclo: balli di fine corso e le polemiche social - Con l'arrivo della conclusione delle lezioni del Tfa Sostegno IX ciclo, festeggiamenti tra balli e brindisi si intrecciano a polemiche sui social.

TFA sostegno X ciclo, ecco chi non svolgerà la prova preselettiva ma accederà direttamente alla prova scritta; X ciclo TFA sostegno: avvio entro il mese di aprile, requisiti e prove previste; PERCORSI ABILITANTI: I CHIARIMENTI PUBBLICATI.

TFA sostegno X ciclo, non vale più l’accesso diretto per docenti con tre anni di servizio ma c’è il percorso da 40 CFU per i triennalisti - Nel IX ciclo i docenti che avevano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione hanno avuto accesso diretto al percors ... Come scrive orizzontescuola.it

TFA sostegno X ciclo, ecco chi non svolgerà la prova preselettiva ma accederà direttamente alla prova scritta - No prova preselettiva ma sì prova scritta (e prova orale per chi la supera) per candidati con tre anni servizio sostegno specifico per il grado negli ultimi dieci. Si legge su orizzontescuola.it