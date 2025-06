Terzo settore | sono oltre 2.000 gli enti bergamaschi iscritti al Registro unico nazionale

orgoglio e conferma l’impegno di Bergamo nel promuovere una società solidale e partecipativa. Questo traguardo rappresenta un importante riconoscimento della passione e dell’impegno delle tante realtà che, ogni giorno, contribuiscono a migliorare la vita della comunità. Superare i 2.000 enti iscritti al Runts nella nostra provincia è un risultato che riempie di soddisfazione e stimola a continuare su questa strada di crescita e solidarietà.

La Provincia di Bergamo celebra un traguardo importante per il mondo del Terzo settore: sono oltre 2.000 gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). "Un risultato che testimonia la vitalità, la partecipazione e la ricchezza del volontariato bergamasco" sottolinea Massimiliano Serra, consigliere delegato al Terzo settore. "Superare i 2.000 iscritti al Runts nella nostra provincia è un risultato che riempie di orgoglio. Non è solamente un traguardo burocratico. Significa che le realtà del territorio hanno compreso l'importanza di essere riconosciute, trasparenti e parte attiva del cambiamento sociale".

