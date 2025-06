Terrorismo quindici indagati Perquisizioni tra gli anarchici C’è anche una bolognese

Un’indagine cruciale scuote l’Italia: quindici persone, tra cui una giovane bolognese, sono indagate per terrorismo e altri reati legati a un incendio doloso avvenuto a Rimini. Le forze dell’ordine stanno cercando di fare luce su un presunto gruppo anarchico coinvolto in azioni eclatanti, come il devastante incendio di due auto della Polfer. Un'indagine che potrebbe svelare i retroscena di un movimento radicale pronto a tutto.

Indagine per terrorismo, tra i principali sospettati c’è una ragazza bolognese. Sono 15 le persone indagate a piede libero per incendio, danneggiamento aggravato e terrorismo in concorso tra loro per l’azione del 20 aprile 2023, quando, alle 5 del mattino, due auto della Polfer parcheggiate in stazione a Rimini vennero date alle fiamme, nel piazzale interno allo scalo nord. Dietro tutto questo, ci sarebbe un gruppo di area anarchica con ‘base operativa’ in un circolo della provincia di Forlì-Cesena, la ‘Casa Santa’. I primi accertamenti sull’ incendio rilevarono la presenza di due persone incappucciate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terrorismo, quindici indagati. Perquisizioni tra gli anarchici. C’è anche una bolognese

In questa notizia si parla di: terrorismo - bolognese - quindici - indagati

Terrorismo, quindici indagati. Perquisizioni tra gli anarchici. C’è anche una bolognese; Attacco incendiario alla Polfer: il video delle indagini; Mandato di arresto europeo per terrorismo, un arresto a Piacenza.

Quindici indagati nell'inchiesta dossieraggio, anche giornalisti - Quindici indagati nell'inchiesta dossieraggio, anche giornalisti Emerge da invito a comparire al magistrato Laudati PERUGIA , 03 marzo 2024, 12:10 ... Scrive ansa.it

Cospito e la campagna di fuoco, 19 anarchici indagati: “Fu terrorismo” - Il Resto del Carlino - Cronaca Cospito e la campagna di fuoco, 19 anarchici indagati: “Fu terrorismo”. Secondo ilrestodelcarlino.it