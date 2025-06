Terrore in mare | bimbo e nonna trascinati al largo su un materassino…

Un pomeriggio di paura si è trasformato in un miracoloso salvataggio al largo di Castellammare di Stabia. Un bambino di cinque anni e la sua nonna, trascinati dalla corrente su un materassino gonfiabile, hanno rischiato di perdere la vita. La prontezza della Guardia Costiera, intervenuta tempestivamente, ha evitato il peggio. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale la vigilanza e la preparazione in mare.

Sono stati momenti di panico e angoscia quelli vissuti al largo delle coste di Castellammare di Stabia, dove un bambino di cinque anni e la nonna sono stati trascinati dalla corrente e dal vento fino a circa due miglia nautiche – quasi quattro chilometri – dalla riva, mentre si trovavano su un materassino gonfiabile. La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento della Guardia Costiera, che è salpata dal porto stabiese con la motovedetta CP 542. I militari hanno intercettato i due in mare aperto e uno di loro si è tuffato per raggiungere il bambino e il materassino, mettendo in salvo anche la nonna, che si era lanciata in acqua nel tentativo di aiutare il nipote ma non riusciva più a tornare a riva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it