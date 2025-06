Terrazza nel nome di Torresi | Una vita per il bene della città

Una nuova terrazza nel cuore della città rende omaggio a Franco Torresi, figura fondamentale per il patrimonio culturale locale. Intitolata alla memoria dello storico consigliere comunale del Pci, questa iniziativa celebra la sua dedizione alla cultura e alla ricerca, testimoniata dai quattro volumi di "La città sul palcoscenico." Un riconoscimento che non solo rende onore al suo operato, ma invita tutti a riscoprire le radici e l’identità della nostra comunità.

È stata intitolata a Franco Torresi la terrazza della biblioteca Mozzi Borgetti. L’iniziativa, voluta all’unanimità dal consiglio comunale, ha voluto omaggiare la memoria dello storico consigliere comunale del Pci, che ha promosso un’intensa attività culturale e di ricerca sulla storia e sull’arte della città. Con la sua ricerca ha prodotto quattro volumi, dal titolo "La città sul palcoscenico", che raccontano minuziosamente gli avvenimenti accaduti in città tra il 1884 e il 1944. Il sindaco Sandro Parcaroli ha ringraziato tutto il consiglio comunale per aver promosso questa iniziativa: "Nonostante non abbia avuto l’onore di conoscerlo, i racconti sulla sua vita che ho avuto modo di ascoltare da chi lo conosceva mi hanno fatto capire che Franco Torresi ha sempre pensato al bene della città senza aspettarsi nulla indietro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it