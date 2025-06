Terni via Luigi Luzzatti a Cesi è piena di rifiuti | FOTO e VIDEO

Via Luigi Luzzatti a Cesi si trova in uno stato di completo degrado: rami caduti, rifiuti abbandonati e odori sgradevoli rendono l’area impraticabile. È urgente intervenire con una pulizia immediata e installare fototrappole per scoraggiare comportamenti incivili. Solo così si potrà ridare dignità a questa zona, restituendola ai cittadini come spazio sicuro e vivibile. Le immagini e i video mostrano la realtà di una situazione da risolvere al più presto.

