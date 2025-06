Terni tredici milioni di investimenti con Agenda Urbana per cambiare la città | tutti gli interventi

Terni si prepara a trasformarsi grazie a un investimento di tredici milioni di euro, parte dell’Agenda Urbana, che segna un nuovo capitolo di sviluppo e rinascita per la città. Con fondi europei e cofinanziamenti comunali, il Comune di Terni avvia una serie di interventi concreti per migliorare qualità della vita, infrastrutture e sostenibilità. Un'occasione unica per ridefinire il volto di Terni e creare un futuro più brillante e innovativo.

Il Comune di Terni è pronto a dare il via alla fase attuativa dell’Agenda Urbana, liberando investimenti complessivi per tredici milioni di euro: undici di fondi europei gestiti dalla Regione e oltre due di cofinanziamento comunale. Una cifra che permetterà di realizzare molte iniziative per. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - tredici - milioni - investimenti

Terni, movida sicura: tredici sanzioni al codice della strada. Denunciato giovane per detenzione di sostanza stupefacente - Terni si impegna a garantire una movida sicura, grazie a un servizio di pattugliamento congiunto che ha portato all'emissione di tredici sanzioni al codice della strada e alla denuncia di un giovane per detenzione di sostanze stupefacenti.

Terni firma Agenda Urbana e dà il via a 13 milioni di investimenti: “Primo Comune dell’Umbria ad avviare la fase attuativa” Vai su Facebook

Terni, tredici milioni di investimenti con Agenda Urbana per cambiare la città: tutti gli interventi; Terni il primo comune dell'Umbria a dare via libera a 13 milioni di euro; Investimenti su Terni per 13 milioni di euro. Tutti gli interventi. Iapadre: il comune cofinanzia con 2 milioni. Il rammarico: abbiamo invitato Tommaso Bori ma.....

Arvedi ai dipendenti Ast, 'oltre 500 milioni di investimenti' - MSN - Il totale degli investimenti "lanciati e in corso di realizzazione" in Acciai Speciali Terni da parte del gruppo Arvedi è di "325 milioni di euro", di cui 160 milioni ... Come scrive msn.com

Ast, Giovanni Arvedi rilancia «500 milioni di investimenti» - Il Messaggero - TERNI Una lettera scritta dal cavaliere Giovanni Arvedi, presidente del gruppo Arvedi, ed indirizzata a tutti i suoi dipendenti dove parla di rilancio e in cui fa il punto dello stato di ... Si legge su ilmessaggero.it