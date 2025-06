Ternana trattativa di vendita sul filo di lana Rabbia dei tifosi | Un incubo che si ripete

La trattativa di vendita della Ternana è al centro di tensioni e incertezze, con tifosi ormai esasperati da un eterno tormentone. Mentre le parti coinvolte lavorano senza sosta per garantire un futuro stabile alla società rossoverde e il progetto dello stadio potrebbe fare la differenza, l’ombra di una penalizzazione mette tutti sull’attenti. Per evitarla, bisogna agire con decisione e unità, perché il destino della Ternana si gioca in questi giorni cruciali.

E’ un weekend di lavoro per tutte le parti interessate alla trattativa che deve condurre al passaggio di proprietà della Ternana Calcio. La “due diligence“ è in atto e il progetto relativo al nuovo stadio può divenire una carta fondamentale per consegnare la società rossoverde in mani finalmente solide. Intanto i tifosi esprimono rabbia e si preparano ad assorbire l’eventuale duro colpo di una nuova penalizzazione in classifica. Per evitarla, ovvero ottemperare alle scadenze federali di martedì prossimo, è necessario un clamoroso colpo di reni sul filo di lana. Come si ipotizzava, i nuovi potenziali proprietari della Ternana sembrano esigere totali garanzie anche in merito alla fattibilità immediata del nuovo “Liberati“. 🔗 Leggi su Lanazione.it