Terna e Università di Salerno | presentata la IV^ edizione del Master del Tyrrhenian Lab

Terna, in collaborazione con l’Università di Salerno e altri prestigiosi Atenei italiani, ha presentato la quarta edizione del Master di II livello “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica” nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab. Un’opportunità unica per formare professionisti all’avanguardia nella rivoluzione digitale del settore energetico, contribuendo concretamente a un futuro sostenibile. Questa iniziativa si conferma come un punto di riferimento nel panorama formativo e innovativo del nostro Paese.

Tempo di lettura: 2 minuti Terna ha presentato, presso la Sala Stampa Biagio Agnes del Campus Fisciano dell'Università degli Studi di Salerno, la quarta edizione del Master di II Livello "Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica", nell'ambito del progetto Tyrrhenian Lab, in collaborazione con gli Atenei di Salerno, Cagliari e Palermo. I risultati positivi ottenuti nelle edizioni precedenti, sia per l'elevato numero di candidature ricevute sia per l'efficacia del programma nel restituire, attraverso un percorso altamente formativo, le professionalità richieste dalla transizione energetica, hanno portato alla conferma di ulteriori due edizioni del Master fino al 2027.

