Tenta di truffare anziana con la tecnica dell' aiuto al parente 46enne spedito ai domiciliari

In un inquietante episodio nel cuore di Sorrento, un uomo di 46 anni, Enzo Della Gaggia, è stato colto in flagranza di tentata truffa ai danni di un'anziana signora di 84 anni, grazie a una manipolativa tecnica dell’ “aiuto al parente”. La scena si è svolta sotto gli occhi vigili delle autorità, che hanno disposto gli arresti domiciliari per l’uomo, richiamando l’attenzione sulla crescente piaga delle frodi ai danni degli anziani.

Arresti domiciliari per Enzo Della Gaggia, 46enne di Mondragone tratto in arresto per la tentata truffa ai danni di una 84enne nel centro storico di Sorrento. E' quanto disposto in sede di udienza di convalida dal giudice Adele Marano del tribunale di Torre Annunziata. Il 46enne in trasferta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: 46enne - domiciliari - tenta - truffare

Tenta di truffare anziana con la tecnica dell'aiuto al parente, 46enne spedito ai domiciliari; Ancora una truffa del finto carabiniere: denunciato un 46enne pluripregiudicato; Aiello del Sabato, accoltella il compagno dopo una lite: 46enne ai domiciliari.

Tenta di truffare un'anziana invalida, arrestato 44enne - Tenta di truffare un'anziana invalida, arrestato 44enne L'uomo avrebbe chiamato la donna al telefono chiedendole 50 euro: ma la vittima lo ha denunciato e i carabinieri lo hanno arrestato mentre ... Lo riporta rainews.it

Evade e tenta di truffare un’anziana: preso - Il Resto del Carlino - il giovane sarebbe prima evaso dai domiciliari e si sarebbe appunto recato a casa dell’anziana. ilrestodelcarlino.it scrive