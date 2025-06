Tensione davanti alla ditta | Rispetto sempre per tutti

La tensione davanti alla ditta si fa palpabile, segnando un momento di forte preoccupazione per tutti i lavoratori e le parti coinvolte. Nonostante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, persistono gravi violazioni che minacciano i diritti dell’azienda e dei dipendenti, compromettendo la serenità e la sicurezza di un ambiente di lavoro fondamentale per la comunità . È essenziale trovare una soluzione rapida e definitiva per ristabilire ordine e rispetto.

Nei due giorni appena trascorsi, nonostante il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, non si è riusciti a fermare le gravi violazioni dei diritti dell’azienda e dei dipendenti attualmente impiegati nello svolgimento regolare delle proprie mansioni. Si sono inoltre verificate reiterate violazioni della proprietà privata, intralci alla libertà di circolazione e ostacoli al regolare esercizio dell’attività lavorativa, a danno non solo della nostra impresa, ma anche dell’intera collettività locale. E’ la replica di Leonard Li Bassi, 35 anni, titolare della Li Bassi Fashion group srl di via Tevere a Quarrata, che da giovedì scorso è sottoposta al presidio sindacale da parte dei Sudd Cobas a oltranza con picchetto, in modo da non far uscire dal magazzino la merce destinata alle spedizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tensione davanti alla ditta: "Rispetto sempre per tutti"

In questa notizia si parla di: tensione - davanti - ditta - rispetto

STMicroelectronics, sale la tensione: due giorni di sciopero e mobilitazione davanti ai tornelli - Alla STMicroelectronics di Agrate Brianza, la tensione cresce con due giorni di sciopero annunciati dalla Rsu per il 20 e 21 maggio.

Tensione davanti alla ditta: Rispetto sempre per tutti; Quarrata, tensione davanti ai cancelli di un’azienda; Quarrata, tensione davanti ai cancelli di un’azienda.

Tensione davanti alla ditta: "Rispetto sempre per tutti" - Il titolare della Li Bassi interviene dopo il picchetto dei Sudd Cobas "I nostri contratti sono regolari. Scrive msn.com

Quarrata, tensione davanti ai cancelli di un’azienda - Quarrata (Pistoia), 26 giugno 2025 – Momenti di tensione nella giornata di oggi, 26 giugno, davanti all’azienda italiana ‘Li bassi’ di Quarrata, da dove è partita la campagna per i diritti sul lavoro ... Secondo msn.com