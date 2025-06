Tensione al Lido Marinella di Palinuro malore per un bagnante | salvato da un poliziotto fuori servizio

Una mattina di paura al Lido Marinella di Palinuro, dove un anziano in acqua ha accusato un grave malore. La sua vita è stata miracolosamente salvata grazie all’intervento tempestivo di Fabio B., assistente capo della Polizia Penitenziaria in vacanza. La prontezza di questo eroe improvvisato ha evitato il peggio, dimostrando come il coraggio e la presenza di spirito possano fare la differenza in situazioni di emergenza. La sua azione ricorda che ogni gesto conta.

Tensione, stamattina, al Lido Marinella di Palinuro, dove un anziano del napoletano è stato colto da malore mentre era in acqua. Provvidenziale, come riporta Infocilento, l’intervento di Fabio B., Assistente Capo Coordinatore della Polizia Penitenziaria in servizio a Eboli, che si trovava in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

