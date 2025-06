Tennistavolo E’ tempo di bilanci per l’Apuania | Ringraziamo chi ha condiviso il nostro sogno

La stagione della Apuania Tennistavolo si avvia alla conclusione, un momento di riflessione e gratitudine per tutto il percorso affrontato. Ringraziamo chi ha condiviso il nostro sogno, dagli allenatori ai genitori, passando per i ragazzi che hanno dato il massimo in ogni partita. È stato un anno ricco di emozioni, sfide e successi, e ora è tempo di guardare avanti con entusiasmo. La passione continua a guidarci verso nuove vittorie e traguardi.

A stagione conclusa è il momento dei ringraziamenti per la Apuania Tennistavolo, ma anche di elogio per chi ha lavorato dietro le quinte. "Allenatori e tecnici hanno saputo gestire e forgiare i ragazzi giovani – scrive la società – ma un grazie anche ad accompagnatori e genitori, in una annata particolare in cui si sono giocate molte partite, vivendo momenti incredibili e indimenticabili". La società del presidente Guglielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi ringrazia sponsor, soci, fornitori tecnici, uffici comunali, amministrazione comunale e regionale, enti comunali, Coni provinciale e regionale, uffici federali, la federazione nazionale e regionale, gli arbitri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennistavolo E’ tempo di bilanci per l’Apuania: "Ringraziamo chi ha condiviso il nostro sogno"

