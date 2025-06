Tennistavolo | dominio giapponese nella giornata finale del WTT Contender 2025

La giornata finale del WTT Contender 2025 a Zagabria si è conclusa con un’impresa tutta giapponese, sottolineando il dominio del movimento di tennistavolo del Sol Levante. Tra emozionanti singolari e avvincenti doppi, i giocatori nipponici hanno regalato spettacolo e sorprese, confermando il loro ruolo di protagonisti a livello mondiale. Ma come si sono svolti i match più emozionanti? Scopriamolo nel dettaglio.

La giornata finale del WTT Contender 2025, tenutosi a Zagabria, si chiude con una giornata dominata dal movimento nipponico del tennistavolo. Ecco nel dettaglio come sono andate le cose, fra singolari e doppi. Singolari Tomokazu Harimoto batte 4-0, senza storia, il cinese Chen Yuanyu. La testa di serie numero 1 del torneo non sbaglia un colpo imponendosi nettamente nella finalissima del singolare maschile. Più combattuta invece l’ultimo atto del singolare femminile: Satsuki Odo si impone 4-2 sulla cinese Shi Xunyao. Shi mette in difficoltà l’avversaria, che però dal quarto parziale in poi cambia marcia infilando tre set di fila (9-11, 11-8, 8-11, 11-4, 11-8, 11-5). 🔗 Leggi su Oasport.it