Tennis Serie B1 Play-out Poggibonsi all’assalto di Massa L’obiettivo è centrare la salvezza

Oggi, sul campo di Poggibonsi, si decide il destino del Tennis Club locale in una sfida cruciale di play-out di Serie B1. Con un pareggio nell’andata, tutto si gioca sulla stessa linea: una vittoria o un pari possono assicurare la salvezza, mentre una sconfitta potrebbe significare il ritorno ai livelli inferiori. L’obiettivo è chiaro: centrare la salvezza e scrivere un nuovo capitolo di successo per il club.

Sfida decisiva per la salvezza. Il Tennis club Poggibonsi è atteso stamani a partire dalle 10 dalla gara di ritorno dei play-out della serie B1 nazionale: incontro casalingo determinante per conservare il posto in categoria da parte del sodalizio presieduto da Luciano Pignattai. Ospite sui campi di gioco di via Marmolada sarà la formazione del Next Gen Tennis Team di Massa. Il pareggio con il risultato di 3-3, nel match di andata, tiene aperte le porte al Tc Poggibonsi per conservare il posto in categoria. Ma in presenza del tipico incontro dentro-fuori, è sempre difficile formulare delle previsioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net