Temperature record 5 località di montagna per stare freschi Per gli anziani soli | 2 associazioni in campo

Se il caldo estivo si fa sentire troppo, niente paura: salire in quota può essere la soluzione ideale per gli anziani soli, offrendo refrigerio e relax. Con l’aiuto di due associazioni dedicate, abbiamo individuato cinque mete di montagna facilmente raggiungibili, anche sopra i mille metri, dove il clima più fresco e i venti leggeri invitano a godersi la natura. Ecco quindi cinque mete perfette per rinfrescarsi e riscoprire il piacere delle passeggiate montane.

Salire in quota, anche sopra i mille metri, può aiutare a restare, almeno nelle prossime giornate, intorno ai 30 gradi, mitigati anche da venticelli leggeri per chi su vuole stendere sul prato o fare piccole passeggiate per godersi la montagna. Ecco quindi cinque mete facilmente raggiungibili in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

