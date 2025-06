Temperature estreme gli anziani i più colpiti

La crisi climatica sta già incidendo profondamente sulla nostra vita, specialmente sugli anziani, i più vulnerabili di fronte a temperature estreme. Ascoli, 29 giugno 2025 – Il caldo record di questi giorni mette in evidenza quanto sia urgente agire. Ne abbiamo parlato con il climatologo Massimiliano Fazzini: “Il termine crisi richiama attenzioni, ma ciò che conta sono i numeri. È evidente che...”

Ascoli, 29 giugno 2025 – La crisi climatica e i suoi effetti sul territorio e sulla vita quotidiana: un argomento ormai di stretta attualità, visto anche il gran caldo di questi giorni. Ne abbiamo parlato con il climatologo e meteorologo, Massimiliano Fazzini. Cambiamento climatico o crisi climatica? Quali le prove scientifiche? "Il termine crisi richiama attenzioni crescenti nella popolazione ma ciò che conta sono i numeri. È evidente che nell'ultimo secolo la temperatura sia aumentata nel bacino mediterraneo di circa 1.3 gradi centigradi. Tanto? Poco? Gli effetti sul territorio sono drammatici: la quota media dei ghiacciai si è innalzata di 350 metri, quella del limite del bosco di oltre 300 e mai si era osservata un'anomalia termica media così forte con annessa irregolarità delle precipitazioni.

