Telemarketing lo scudo Delibera dell’Agcom in due tempi Da agosto primo blocco sui numeri fasulli

Il telemarketing selvaggio continua a infestare il panorama italiano, minando aziende legittime e mettendo a rischio consumatori. Con l’adozione della delibera dell’AGCOM, infatti, si apre una nuova fase di tutela: un primo blocco dei numeri fasulli da agosto rappresenta un passo importante contro questa piaga. Ma quanto sarà efficace questa misura? La risposta dipende dalla capacità di far rispettare la legge e di proteggere davvero i cittadini.

Roma, 29 giugno 2025 – Il telemarketing selvaggio ci assedia, danneggia i call center legali e provoca vittime tra le stesse società di energia e gas. Perché, alla fine, s’intreccia con truffe telefoniche e ‘furto’ di clienti, nel sottobosco dei subappalti. Stride una contraddizione: da una parte la persecuzione di tutti noi, che pare indisturbata; dall’altra la severità del Regolamento europeo GDPR, sulla protezione dei dati personali. In altre parole: a un’azienda basta mandare una mail per rischiare multe salatissime. Mentre il telestalking non ci dà tregua. Il doppio registro. L’indagine di Arte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Telemarketing, lo scudo. Delibera dell’Agcom (in due tempi). Da agosto primo blocco sui numeri fasulli

In questa notizia si parla di: telemarketing - scudo - delibera - agcom

Telemarketing, lo scudo. Delibera dell’Agcom (in due tempi). Da agosto primo blocco sui numeri fasulli; Stop alle chiamate da call center illegali: come funziona il filtro anti-spoofing dell’AgCom; Stop alle telefonate truffa con numeri falsi: Agcom approva nuove regole anti-spoofing.

Telemarketing, lo scudo. Delibera dell’Agcom (in due tempi). Da agosto primo blocco sui numeri fasulli - La contraddizione del doppio registro: call center impuniti, aziende serie vessate ... Segnala quotidiano.net

Telemarketing selvaggio e truffe telefoniche, Scorza (Privacy): “Il nodo? I call center illegali” - “Un chatbot vocale, soprattutto in Italia, costa sicuramente meno di un dipendente, pur non trattato benissimo”. Come scrive quotidiano.net