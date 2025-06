Teheran ' seri dubbi sul rispetto della tregua da Israele'

Le tensioni tra Iran e Israele si riaccendono, alimentando dubbi sulla reale volontà di rispettare la tregua. Dopo 12 giorni di conflitto, l'Iran esprime forti perplessità sul comportamento di Gerusalemme, sostenendo di aver agito solo in risposta all'aggressione. La situazione rimane delicata e incerta, lasciando il mondo in attesa di segnali concreti che possano portare a una de-escalation duratura. Resta da capire come evolverà questa complessa crisi e quali saranno le prossime mosse dei protagonisti.

L'Iran ha dichiarato di nutrire "seri dubbi" sul rispetto del cessate il fuoco da parte di Israele, in vigore da martedì dopo 12 giorni di guerra tra i due Paesi. "Non abbiamo iniziato la guerra, ma abbiamo risposto all'aggressore con tutte le nostre forze", ha dichiarato il nuovo capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Abdolrahim Mousavi, riferendosi a Israele. "Abbiamo seri dubbi sul rispetto degli impegni presi, incluso il cessate il fuoco, e siamo pronti a una risposta decisa", ha aggiunto Mousavi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Teheran, 'seri dubbi sul rispetto della tregua da Israele'

