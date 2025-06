Teatro dell' Efebo | le Baccanti andrà in scena anche a Cipro

Il Teatro dell'Efebo si prepara a incantare il pubblico con la stagione 2025, un viaggio tra mito e teatro classico che promette emozioni uniche. Dopo il successo dello scorso anno, la rassegna del Libero consorzio comunale di Agrigento si arricchisce di sei spettacoli straordinari, tra cui l’attesissima “Le Baccanti” di Euripide, che approderà anche a Cipro. Un'edizione imperdibile che avrà inizio sabato, portando sul palcoscenico arte, cultura e passione.

È tutto pronto per la stagione 2025 del Teatro dell'Efebo, iniziativa del Libero consorzio comunale di Agrigento che per il secondo anno nella rassegna del teatro classico e del mito propone sei spettacoli di altissimo livello e con regie e protagonisti di sicuro richiamo. Si inizia sabato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il Teatro dell'Efebo di Agrigento, all'interno del Giardino Botanico, riapre i battenti a partire dal prossimo 5 luglio con "Le Baccanti" di Euripide, primo appuntamento della Rassegna del Teatro Classico. Un cartellone 2025 ricco di appuntamenti, divisi nelle due

