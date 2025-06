Tavares Juve Lotito esce allo scoperto | gli è stata offerta una cifra clamorosa per il terzino accostato ai bianconeri La risposta del presidente della Lazio è netta

Il mercato si infiamma: Nuno Tavares, il promettente terzino della Lazio, è al centro di un'asta con offerte da capogiro. Lotito, sfidando le speculazioni, svela la sua posizione netta e decisa, mettendo in chiaro che i bianconeri devono fare i conti con una risposta senza appello. La questione si fa calda: sarà il futuro di Tavares a rivelare nuove sorprese o resterà ancora in biancoceleste?

Tavares Juve, Lotito esce allo scoperto sul calciatore accostato ai bianconeri: le dichiarazioni del Presidente della Lazio. Il terzino della Lazio Nuno Tavares sembra molto ricercato. Come detto da Lotito al Messaggero, avrebbe già ricevuto un’offerta da 35 milioni di euro per il terzino accostato anche al calciomercato Juve. PAROLE – « Non abbiamo necessità di vendere i big né di acquistare. Anzi, dobbiamo sfoltire perché abbiamo 30 giocatori per una competizione. Per Castellanos mi hanno offerto 40M, idem per Rovella, Gila e Zaccagni. Poi 35 per Tavares, 25 per Isaksen e 15 per Romagnoli. Non voglio smantellare». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tavares Juve, Lotito esce allo scoperto: gli è stata offerta una cifra clamorosa per il terzino accostato ai bianconeri. La risposta del presidente della Lazio è netta

In questa notizia si parla di: lotito - terzino - accostato - tavares

Nuno Tavares Juve, la Lazio spara altissimo: ecco la prima richiesta di Lotito per la cessione del terzino portoghese. Cifre e dettagli - La Lazio spara altissimo per Nuno Tavares, ex Arsenal, e chiede almeno 40 milioni di euro, una cifra che mette in seria difficoltà la Juventus.

I record del Corriere dello Sport: tutto e il contrario di tutto in un solo articolo. Nel titolo, Tavares viene definito "un tormento", mentre nel catenaccio si legge che "la Lazio blocca qualsiasi ipotesi di cessione". Ma se fosse davvero un tormento, perché mai blocca Vai su Facebook

Tavares Juve, Lotito esce allo scoperto: ecco cosa ha detto; Milan, è caccia al terzino: piacciono Nuno Tavares e Dodo. Ecco il prezzo.

PRESO NUNO TAVARES, addio Lazio dopo solo un anno | PIOGGIA DI MILIONI NELLE CASSE DI LOTITO - Il terzino portoghese è pronto a dire addio ai biancocelesti dopo solo una stagione: un affare anche per le casse del club ... Scrive ternananews.it

Muro Lazio: no di Lotito a 35 milioni per Tavares - MSN - Prova di forza record per Lotito, ha detto no alla prima proposta, potrebbe arrivarne un’altra. Segnala msn.com