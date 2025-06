Tariffe dei nidi caldo e centri estivi Ara | Lavoriamo per le famiglie

Tra caldo insopportabile e tariffe accessibili, l’attenzione dell’assessore Daniele Ara si concentra su come migliorare i nidi e i centri estivi per le famiglie. Da anni, il caldo estivo rende difficile vivere e lavorare in queste strutture, e con temperature tropicali diventato un problema ancora più urgente. “Siamo consapevoli del problema”, afferma Ara, sottolineando la necessità di un piano di adattamento efficace per affrontare questa crisi climatica.

Caldo, tariffe nidi e centri estivi: sono alcuni dei fascicoli aperti sul tavolo dell'assessore alla Scuola, Daniele Ara. Da anni nei nidi e nelle materne non si respira dal caldo. E non è la prima volta che le temperature in estate sono tropicali. "Siamo consapevoli del problema. Occorre un piano di adattamento a questo nuovo clima perché è evidente che stiamo vivendo una situazione fuori scala". In una lettera al Carlino, una mamma lamenta un costo eccessivo dei nidi comunali. "Non direi. Precisiamo: le tariffe dei nidi sono calcolate in base all' Isee. Abbiamo contemplato almeno una settantina di fasce Isee, corrispondenti ad altrettante tariffe così da per tarare al meglio il costo di un servizio che riteniamo essenziale.

