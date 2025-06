Tariffa puntuale dei rifiuti le regole a Modena Spunta la maxi franchigia | Pannoloni gratis 2 aperture al giorno

Modena introduce la nuova tariffa puntuale dei rifiuti, con regole chiare e vantaggi per le famiglie: una maxi franchigia per pannoloni gratuiti e due aperture giornaliere. La proposta, che sarĂ presentata al Consiglio comunale, mira a incentivare il corretto conferimento dei rifiuti e ridurre gli sprechi, garantendo al contempo supporto alle esigenze di chi utilizza pannolini. Resta da scoprire come questa innovativa misura cambierĂ il volto della raccolta differenziata in cittĂ ...

  Modena, 29 giugno 2025 – Una famiglia con due componenti potrĂ conferire fino a 20 volte all’anno, se è composta da due persone fino a 28. Ogni conferimento in piĂą costerĂ 1,65 euro. E per chi certifica l’utilizzo di pannoloni e pannolini sono previste delle deroghe, fino a 720 conferimenti in piĂą l’anno, praticamente due al giorno. Sono le soglie elaborate in commissione che domani saranno presentate al Consiglio comunale, dove sarĂ approvata la Tariffa puntuale per il 2025, la modalitĂ di pagamento della spazzatura in base a quanto effettivamente si getta nel cassonetto. Le delibere saranno illustrate dall’assessore al Bilancio e Ambiente Vittorio Molinari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tariffa puntuale dei rifiuti, le regole a Modena. Spunta la maxi franchigia: “Pannoloni, gratis 2 aperture al giorno”

