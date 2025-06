Taranto tre dispersi in mare | sono usciti in barca e non hanno fatto ritorno

Tragico episodio a Taranto: tre persone sono scomparse in mare dopo essere uscite in barca, un cabinato di 7,5 metri al centro di una corsa contro il tempo. I soccorritori sono al lavoro per trovarli, con la Capitaneria di porto che assicura: "Siamo in piena attività ". L'intera comunità spera in un lieto fine, mentre le ricerche continuano senza sosta, affinché la speranza non si affievolisca.

I tre si troverebbero a bordo di un cabinato di 7 metri e mezzo e i soccorritori sono ora al lavoro per individuarlo. "Siamo in piena attività ", ha dichiarato la Capitaneria di porto, sottolineando gli sforzi in atto per cercare i tre dispersi.

“Sono sopravvissuti in barca bollendo i pesci con l’acqua arrugginita del motore”: dispersi nell’Oceano per due mesi, sono stati ritrovati vivi 5 pescatori - Cinque pescatori sudamericani, tre peruviani e due colombiani, sono stati ritrovati vivi dopo un incredibile viaggio di 55 giorni disperso nell'oceano.

È stato ritrovato senza vita l’uomo disperso in mare a Marina di Lizzano. Il 72enne, conosciuto come “Nonno Pino”, era scomparso il 21 giugno. Il corpo recuperato oggi dalla Guardia Costiera di Taranto. Vai su X

Tragedia in mare a Marina di Lizzano: ritrovato senza vita l’uomo disperso Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda dell’uomo disperso in mare nel pomeriggio di oggi nelle acque antistanti Marina di Lizzano, nel Tarantino. Il corpo senza vita di un 72en Vai su Facebook

