Taranto tre dispersi in mare | ricerche in corso

Tre persone sono disperse in mare a Taranto, dopo essere uscite stamattina dal molo Sant'Eligio con un cabinato di 7,50 metri. Le ricerche sono in corso mentre le condizioni meteo, caratterizzate da tramontana, complicano le operazioni di salvataggio. La città attende con apprensione aggiornamenti sulla vicenda, sperando in un esito positivo. La situazione resta critica, e ogni istante è decisivo per ritrovare i dispersi.

Tre persone risultano attualmente disperse in mare a Taranto. Erano uscite stamattina al largo dal molo Sant'Eligio, in città vecchia, con un cabinato di 7,50 metri e al momento non hanno fatto ritorno a riva. È così partito l'allarme. Fonti della Capitaneria di porto di Taranto dichiarano ad AGI a proposito delle ricerche in corso, che "siamo in piena attività . Oggi, peraltro, è stata una giornata di tramontana in mare, c'era molta gente in mare, ed abbiamo ricevuto decine di chiamate di soccorso". Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, l'ultimo contatto con le famiglie risalirebbe alle 11 di questa mattina. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Taranto, tre dispersi in mare: ricerche in corso

