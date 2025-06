Tananai gli esordi a Sanremo il presunto flirt con Annalisa il duetto con Elodie e il bullismo a scuola | Mi chiamavano ciccione

Tananai, artista dalla crescita straordinaria, ha conquistato il cuore del pubblico con i suoi esordi a Sanremo, il presunto flirt con Annalisa, il duetto con Elodie e le sfide affrontate come il bullismo scolastico che gli fecero chiamare "ciccione". Ora, domenica 29 giugno 2025, Torino si prepara a vivere un evento unico: "Torino is Fantastic", condotto da Gerry Scotti e in diretta su Canale 5, con Tananai tra gli ospiti che promettono di rendere questa serata indimenticabile.

Domenica 29 giugno 2025, Torino si accende in piazza Vittorio con il concerto-evento "Torino is Fantastic", condotto da Gerry Scotti e trasmesso in diretta su Canale 5. Tra gli ospiti anche Tananai,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Tananai, gli esordi a Sanremo, il presunto flirt con Annalisa, il duetto con Elodie e il bullismo a scuola: «Mi chiamavano ciccione»

