Tamponamento alle porte del paese | un' auto ribaltata l' altra sotto un albero

Un violento tamponamento alle porte di San Donaci ha scosso la tranquillità domenicale: una Lancia Ypsilon si è ribaltata, mentre l'altra auto, una BMW, si è fermata sotto un albero. Miracolosamente, i conducenti sono usciti illesi da questa scena da film. L'incidente, avvenuto su via Campi all'intersezione con via Francia, ricorda quanto possa essere sottile il confine tra normalità e emergenza. La vicenda lascia tutti senza parole, sottolineando l'importanza della prudenza alla guida.

