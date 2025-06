Tajani bene Patuelli il Mes così com' è non va e va riformato

Antonio Tajani saluta con favore la proposta di Patuelli per riformare il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), evidenziando la necessità di un cambiamento fondamentale. Attualmente, il MES non soddisfa le esigenze di trasparenza e democraticità richieste dall’Europa. È ora di trasformarlo in uno strumento più aperto, sottoposto al controllo del Parlamento Europeo, per rafforzare la fiducia e la stabilità comunitaria. Solo così potrà davvero servire agli interessi di tutti i cittadini europei.

"Bene la proposta di Antonio Patuelli per riformare il #Mes. Così com'è non va. Bisogna cambiarlo trasformandolo in uno strumento finanziario dell'Ue più democratico e sottoposto al controllo del @EuroparlIT ". Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani su X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani, bene Patuelli, il Mes così com'è non va e va riformato

