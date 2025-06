Tajani bene Patuelli il Mes così com' è non va e va riformato

Il dibattito sul Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) si infiamma, mentre leader come Antonio Tajani e Antonio Patuelli si schierano per una riforma urgente. La proposta di Patuelli per rendere il MES più democratico e sotto controllo del Parlamento Europeo apre nuovi scenari per l’Europa. Ma cosa significa davvero questa trasformazione? Scopriamo insieme i dettagli di questa importante evoluzione che potrebbe cambiare il volto della stabilità finanziaria continentale.

"Bene la proposta di Antonio Patuelli per riformare il #Mes. Così com'è non va. Bisogna cambiarlo trasformandolo in uno strumento finanziario dell'Ue più democratico e sottoposto al controllo del @EuroparlIT ". Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani su X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani, bene Patuelli, il Mes così com'è non va e va riformato

In questa notizia si parla di: così - tajani - bene - patuelli

Così è cambiata la linea italiana su Gaza, Meloni e Tajani: «Bisogna dire basta al governo israeliano» - Negli ultimi mesi, la linea italiana su Gaza è cambiata profondamente. Tra le parole di Tajani e l’assenza dei ministri agli eventi israeliani, i rapporti con Israele si sono raffreddati.

Bene la proposta di Antonio Patuelli per riformare il #Mes. Così com’è non va.Bisogna cambiarlo trasformandolo in uno strumento finanziario dell’Ue più democratico e sottoposto al controllo del @Europarl_IT. Vai su X

Tajani, bene Patuelli, il Mes così com'è non va e va riformato; Tajani, bene Patuelli, il Mes così com'è non va e va riformato; Tajani, bene Patuelli, il Mes così com'è non va e va riformato.